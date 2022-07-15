بوتين يحظى بثقة 79 % من الروس

أظهرت دراسة اجتماعية تضمنت استطلاعا للرأي العام، نفذها صندوق “الرأي العام”، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 79 % من المواطنين.

وبحسب الدراسة قال 79% من الذين تم استطلاع آرائهم، إنهم يثقون برئيس الدولة، وأعلن 13% “أنهم لا يثقون” برئيس البلاد، ووجد البقية صعوبة في الإجابة.

ويرى 81% من المشاركين في الاستطلاع، أن الرئيس بوتين يعمل في منصبه “بشكل جيد على الأغلب”، بينما يعتقد 10% من المشاركين في الاستطلاع أن الرئيس يعمل “بشكل سيئ إلى حد ما”.

تم تنفيذ الاستطلاع في يوم 10 تموز/يوليو وشمل 1500 مواطن بلغت أعمارهم 18 عاما وأكثر، في 104 من المراكز السكنية في 53 منطقة روسية.