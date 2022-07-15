بيلاروس تتقدم رسمياً بطلب انضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون 

بكين-سانا

أعلنت منظمة شنغهاي للتعاون أن بيلاروس تقدمت بطلب انضمام للمنظمة وأنها مستعدة لبدء الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وقال الأمين العام للمنظمة تشانغ مينغ وفقا لوكالة نوفوستي “تقدمت بيلاروس رسميا بطلب للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية ما يدل على أن مينسك باتت على قناعة بأن قيم ومبادئ المنظمة تتوافق مع قيم ومبادئ بيلاروس”.

وكان القائم بأعمال وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروفا صرح في وقت سابق أن بيلاروس تقدمت بطلب للحصول على عضوية منظمة شنغهاي للتعاون وتم إرسال طلبها إلى الدول الأعضاء وقد تبدأ إجراءات القبول خلال قمة المنظمة التي ستعقد في سمرقند في أيلول المقبل.