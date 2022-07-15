أفادت وسائل إعلام، نقلاً عن مصادر، أن المفوضية الأوروبية ستقترح إدخال تعديلات على العقوبات المفروضة على روسيا لتجنب مخاطر عرقلة صادرات المواد الغذائية. وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع تعديل العقوبات الحالية لضمان عدم تأثيرها على صادرات الأغذية والحبوب من روسيا.

وذكرت وسائل الإعلام، أن المفوضية الأوروبية تعتزم أيضاً اقتراح عقوبات إضافية ضد روسيا تتضمن فرض قيود على الذهب والصناعات الكيماوية والهندسة. ووفقاً للمصادر، فإن القيود المقترحة ستشمل فرض حظر على استيراد الذهب الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي وعبر دول ثالثة، دون أن تحدد المصادر كيفية عمل هذا الإجراء.

كذلك تعتزم المفوضية الأوروبية فرض قيود جديدة على استيراد السلع التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، بما في ذلك المنتجات والمعدات الكيماوية.