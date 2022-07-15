صرف 142 مليار ليرة قيمة حبوب مسلمة في حلب

حلب – معن الغادري

بين مدير المصرف الزراعي بحلب محمد حبو أنه تم صرف 142 مليار ليرة سورية لمزارعي القمح حتى الآن ، مشيراً إلى أن حوالي 56 مليار ليرة جاهزة للصرف وفق آليات ميسرة وسلسة للفلاحين الذين سلموا أقماحهم للمراكز المعتمدة.

بدوره شدد محافظ حلب رئيس اللجنة الفرعية حسين ذياب خلال اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية على ضروره تسليم كل حبة من هذا المحصول الاستراتيجي الذي يقدَّم له كل أشكال الدعم الحكومي من خلال البذار والأسمدة والمحروقات والري .

من جانبه بين مدير الزراعة المهندس رضوان حرصوني أن الكميات المسوقة من القمح بلغت حتى الآنن 171.4 الف طن منها 165 الف طن تم تسليمها إلى المؤسسه العامة للحبوب وحوالي 6.7 ألف طن الى مؤسسة إكثار البذار ، موضحاً أن المساحات المتضررة من محصول القمح بسبب الحرائق بلغت 18.3 هكتار بعل و29.8 هكتار مروي ، في حين بلغت المساحات المتضرره بسبب البرَد ألف هكتار .