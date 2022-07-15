منتخبنا الوطني لكرة السلة يواجه اليابان في كأس آسيا

اتحاد السلة يتحمل مسؤولية عدم حضور المجنس كونه لم يستطع تأمين سفر اللاعب، ولا لاعبي المنتخب دفعة واحدة بل كان السفر على دفعات، فوصل لاعبو المنتخب قبل يوم واحد من مباراة إيران، وعليه فإن الأخطاء في عمل الاتحاد (المحترف) لم يعد أحد يتصورها، حتى البيان (التبريري) الذي أصدره الاتحاد في قضية عدم حضور المجنس، يدين الاتحاد نفسه، وهذا يدعو للتساؤل: لماذا سمح الاتحاد للمجنس بالسفر بعد نهاية مباراة التصفيات المونديالية، خاصة وأن الفترة المتبقية لانطلاق كأس آسيا لم تتجاوز الأسبوع الواحد؟ حيث كان الأجدى بقاء اللاعب مع المنتخب والسفر مباشرة لاندونيسيا.

هناك الكثير من المنغصات التي رافقت مسيرة المنتخب سواء في التصفيات المونديالية أم خلال المشاركة في آسيا، ونحن بانتظار انتهاء البطولة لمعرفة الأسباب التي أدت لتلك العوائق.

عماد درويش