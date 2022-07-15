منظمة شنغهاي للتعاون تؤكد استلام طلب انضمام بيلاروسيا

قال الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ، إن بيلاروسيا قدمت طلبها للانضمام إلى هذه المنظمة، التي تعرب عن استعدادها لبدء الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف: “بالفعل، تقدمت بيلاروسيا رسميا بطلب للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية”.

وشدد على أن ذلك، يدل على أن مينسك باتت على قناعة بأن قيم ومبادئ منظمة شنغهاي للتعاون تتوافق مع قيم ومبادئ بيلاروسيا.

في وقت سابق، أعلن القائم بأعمال وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف، أن بيلاروسيا تقدمت بطلب للحصول على عضوية منظمة شنغهاي للتعاون، وقد تم بالفعل إرسال طلبها إلى الدول الأعضاء، وقد تبدأ إجراءات قبولها في عضوية منظمة شنغهاي للتعاون خلال قمة المنظمة التي ستعقد في سمرقند في ايلول/ سبتمبر المقبل.