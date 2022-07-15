وسائل اعلام الكيان الاسرائيلي تخشى التصعيد ضد “كاريش”

أبدت وسائل إعلام الكيان الإسرائيلي خشيتها من إمكانية التصعيد العسكري ضد منصة كاريش، إذا لم يحدث أي تقدم في الفترة المقبلة في المفاوضات بشأن الحدود البحرية مع لبنان.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أنّ “المبعوث الأميركي لم يكن لديه أجوبة لبنانية على الاستيضاحات، وهذا ما مثّل مفاجأة للإسرائيليين”.

ووصفت المصادر محادثات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بأنها “عالقة في المرحلة الراهنة”.

وأمس، نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلي عن وزيرة الطاقة في الكيان الإسرائيلي كارين الهرر قولها إنها “اجتمعت بالوسيط الأميركي لشؤون المفاوضات بشأن الحدود البحرية مع لبنان، عاموس هوكشتاين، ولم يعرِض الموقف اللبناني من المسائل الخلافية”.

في المقابل، نقل الإعلام الإسرائيلي عن هوكشتاين قوله: “قمنا بتقليص بعض الفجوات، وأجرينا محادثات جيدة، ويجب أن يكون هناك اتفاق بين إسرائيل ولبنان”.

وتحدّث الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، في خطاب له يوم الأربعاء، بشأن آخر المستجدات في موضوع الحدود البحرية للبنان، واستخراج النفط والغاز، مؤكّداً أنّ “المقــاومة هي القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على حقه في النفط والغاز، وأن الوسيط الأميركي طرف يعمل لمصلحة “إسرائيل”، ويضغط على الجانب اللبناني”.