إيران تجدد دعوتها لتقديم المساعدات الإنسانية إلى سورية دون شروط مسبقة

إيران تجدد دعوتها لتقديم المساعدات الإنسانية إلى سورية دون شروط مسبقة

طهران-سانا

بحث كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي في اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون آخر المستجدات في سورية.

وجدد خاجي موقف بلاده الرافض للعقوبات الغربية على سورية مشيراً إلى الظروف المعيشية الصعبة للشعب السوري جراء هذا العقوبات غير الشرعية.

ودعا خاجي إلى زيادة وتسريع نقل المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء سورية بطريقة عادلة ومتوازنة دون تمييز وشروط سياسية مسبقة.

بدوره أعرب بيدرسون عن تقديره لتعاون إيران في حل الأزمة في سورية.