إيران تجدد دعوتها لتقديم المساعدات الإنسانية إلى سورية دون شروط مسبقة

طهران-سانا

بحث كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي في اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون آخر المستجدات في سورية.

وجدد خاجي موقف بلاده الرافض للعقوبات الغربية على سورية مشيراً إلى الظروف المعيشية الصعبة للشعب السوري جراء هذا العقوبات غير الشرعية.

ودعا خاجي إلى زيادة وتسريع نقل المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء سورية بطريقة عادلة ومتوازنة دون تمييز وشروط سياسية مسبقة.

بدوره أعرب بيدرسون عن تقديره لتعاون إيران في حل الأزمة في سورية.

مقالات ذات صلة

هل من منقذ لعمال صوامع الحبوب من سموم بيئة العمل؟!

21-أبريل-2019

زكريا حنّا.. مؤسس فرق فنيّة ومكتبة موسيقيّة نادرة

28-يناير-2019

الدفاع الصينية: اعتراض طائرة عسكرية أسترالية هدّدت أمن البلاد

7-يونيو-2022

كنايسي وخليفة بين الشعر الفصيح والمحكي في ثقافي المزة

9-أكتوبر-2018

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى