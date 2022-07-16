اللجنة الزراعية تحدد آليات صرف تعويضات المتضررين باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

استكملت في محافظة اللاذقية الإجراءات التحضيرية للبدء بصرف التعويضات للمزارعين المتضررين من العاصفة التي تعرضت لها محافظة اللاذقية في الخامس و العشرين من الشهر الماضي ،إذ من المقرر أن تتم عمليات صرف التعويضات بحسب ما أقرته اللجنة الزراعية الفرعية ضمن القرى المتضررة ذاتها على أن يتم البدء بها يوم الأحد القادم .

و قد عرض مدير الزراعة المهندس باسم دوبا بيانات المديرية حول الأضرار التي خلّفتها العاصفة على مجمل النشاط الزراعي وقيمة التعويضات التي سيتم صرفها حسب الأضرار الحاصلة مبيّناً أنّ مجموعات العمل التي شكلتها المديرية رصدت أضرار العاصفة وحصرها ، و شملت الأضرار ٤٥ قرية تضرر فيها 9515 فلاحاً بنسب متفاوتة و طالت الأضرار الأشجار المثمرة و الاشجار المتكسرة والمقلوعة وتساقط ثمار و أضرار على الزراعات المحمية وخلايا النحل والمواشي والدواجن.

المحافظ عامر هلال اكد خلال اجتماع اللجنة ضرورة توخي الدقة في منح التعويضات والإسراع في تنفيذها ضمن القرى التي حصلت فيها الاضرار ليصار إلى الإنتهاء من توزيع التعويضات بأسرع وقت ممكن.

و قد تقرر تشكيل ٦ لجان فرعية مكانية تتوزع على 6 وحدات إرشادية في المناطق التي تتبع لها القرى ال 45 التي حدثت فيها الأضرار للتدقيق والتحقق بجداول الأضرار لكل فلاح مع اعتماد صرف التعويضات في القرى المتضررة نفسها للتخفيف من أعباء التنقل على الفلاحين إلى المصرف الزراعي.

وقدّرت مديرية الزراعة المساحة التي تضررت فيها الأشجار من حيث الأضرار على الأشجار المثمرة والأشجار المتكسرة والمقلوعة بحوالي 63403 دونم تضم حوالي 146886 شجرة متكسرة منها 73277 شجرة حمضيات و 50812 شجرة زيتون و 22797 شجرة مثمرة مختلفة إضافة إلى 2862 شجرة مقلوعة من مكانها منها 687 شجرة حمضيات و 798 شجرة زيتون و 1367 اشجار متنوعة.

و بالنسبة للأضرار المتعلقة بتساقط الثمار فبلغت المساحة المتضررة حوالي 16287 دونماً منها 9799 دونم من الحمضيات و كانت نسبة التساقط فيها من 5 الى 25 بالمئة و 6488 دونماً من الزيتون ونسبة التساقط تتراوح بين 5 و 40 بالمئة إضافة إلى أشجار متفرقة أخرى ليست ضمن بساتين كانت نسبة التساقط فيها من 10 إلى 80 بالمئة .

كما تم توثيق أضرار ب 941 بيت بلاستيكي منها 134 بيتاً بلاستيكياً تطاير غطاء بالكامل و 807 بيوت بلاستيكية تضرر جزئي وفقدان 123 خلية نحل بشكل كلي و 42 خلية بشكل جزئي إضافة إلى نفوق 11 رأس غنم وحوالي 6500 صوص دواجن .

واكد المهندس دوبا أنه سيتم صرف 100 ألف ليرة سورية عن كل شجرة مثمرة اقتلعت من مكانها أو سيتم اقتلاعها و 10 آلاف ليرة سورية لكل شجرة متكسرة وقابلة للتجديد و 700 الف ليرة عن تلف كامل الاغطية للبيوت البلاستيكية و 500 ألف ليرة سورية عن التلف الجزئي فيها.

كما سيتم صرف 100 ألف ليرة سورية عن كل خلية نحل مفقودة بشكل كامل و 50 ألف ليرة سورية للمفقودة بشكل جزئي و 300 ألف ليرة سورية لكل رأس غنم نافق و 3 آلاف ليرة سورية لكل صوص دواجن نافق و20 ألف ليرة سورية عن تساقط الثمار في كل دونم حسب تأكيدات مدير الزراعة .

و ناقشت اللجنة واقع القطاع الزراعي في المحافظة بشكل عام ، والإجراءات المطلوبة لدعم هذا القطاع والتوجهات الاساسية لدعم موسم الحمضيات القادم بالتنسيق مع الجهات المعنية.