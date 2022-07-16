انتهاء أعمال إصلاح الأضرار الزراعية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على طرطوس

انتهاء أعمال إصلاح الأضرار الزراعية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على طرطوس

طرطوس-سانا

أنهت الورشات التابعة لمديرية الموارد المائية وبالتعاون مع الأهالي في منطقة الحميدية أعمال صيانة وإصلاح الأعطال وردم الحفر التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المنطقة مطلع الشهر الجاري وأدى لأضرار مادية كبيرة في شبكات الري والكهرباء والممتلكات الزراعية للمواطنين.

مدير الموارد المائية المهندس محمد محرز قال في تصريح لمراسلة سانا “إن آليات المديرية والكوادر الفنية العاملة فيها أعادت الأراضي الزراعية المتضررة من العدوان إلى ما كانت عليه قبله حيث قامت بترحيل الأنقاض منها وتسويتها وردم الحفر لمساعدة الأهالي للعودة لزراعتها والعمل بها من جديد”.

المهندس كريم الموعي من دائرة الصيانة في مديرية الموارد المائية أوضح أنه تم الانتهاء من إصلاح وصيانة الخط المتضرر في تل كزل والذي يروي خمسين هكتاراً من الأراضي الزراعية لافتاً إلى أنه سيتم اليوم تمرير المياه لإرواء الأراضي التي تضررت بسبب العدوان.

المواطن حسن صبح من سكان قرية عين الزرقا وتعرض منزله لضرر كبير أشار إلى أن آليات الموارد المائية قامت بترحيل الأنقاض من أمام منزله وردم الحفرة التي كانت بجانبه وهي بعمق عشرين متراً وقطر مئة متر مربع إضافة إلى إصلاح وتعزيل قنوات الري بجانب أرضه التي خربها العدوان أيضاً.

المزارع علي محمد رحمون صاحي صاحب البيوت المحمية التي يزرعها في المنطقة وتضررت جراء العدوان أوضح أن الموارد المائية ساعدته في إعادة تسوية الأرض وأنه باشر بنفسه بالعمل لإعادة استثمار أرضه وزراعتها كما كانت قبل العدوان لافتاً إلى أن ورشات الكهرباء قامت فوراً بنصب عمود جديد ومد الأمراس الكهربائية لوصل الشبكة التي تعرضت للضرر في القرية.

بدوره المزارع عزت حسامو الذي تعرضت أرضه المزروعة بالفستق على مساحة 500 متر للضرر وتلف المحصول أشار إلى أنه تم تعزيلها بمساعدة آليات وعمال الموارد المائية من آثار العدوان مؤكداً أنه سيعود لزراعتها كما كانت سابقاً.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي ضرب منطقة الحميدية في مواقع تل كزل ومنطقة رامة لحا والقبيبة جنوب مدينة طرطوس بتاريخ الثاني من شهر تموز الحالي وأدى لأضرار مادية كبيرة في شبكات الري والكهرباء والممتلكات الزراعية والخاصة للمواطنين إضافة إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح.