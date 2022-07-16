تخريج دورة صاعقة من الطلاب الضباط الصف المتقدم من الكلية الحربية- فيديو

دمشق-سانا

في إطار عملية التدريب والتأهيل المتواصل في الجيش والقوات المسلحة قام العماد علي محمود عباس نائب القائد العام وزير الدفاع يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بتخريج دورة صاعقة من الطلاب الضباط الصف المتقدم من الكلية الحربية باختصاصاتها المختلفة إضافة إلى طالبات الكلية العسكرية للبنات.

وقدم الطلاب الضباط عروضاً عسكرية متنوعة تضمنت إنزالاً جوياً وفقرات قتال قريب وفقرات اقتحام غابات وجبال ومدن إضافة إلى فقرات رياضية أظهروا من خلالها لياقتهم البدنية والرياضية العالية.

وتضمن التخريج بياناً عملياً يحاكي ظروف المعركة الحقيقية ويظهر مستوى المهارات النوعية للطلاب الضباط وقدرتهم القتالية المميزة وكفاءتهم النوعية التي تؤهلهم لتنفيذ جميع ما يوكل إليهم من مهام وواجبات.

وألقى العماد عباس كلمة هنأ فيها الطلاب المتدربين وأثنى على المهارة العالية التي أظهروها في استخدام مختلف فنون القتال والجهود الكبيرة التي بذلوها أثناء التدريب مؤكداً أهمية تجسيد ما اكتسبوه من خبرات على أرض الواقع في أماكن عملهم ومهامهم الموكلة إليهم في حمل الأمانة والدفاع عن الوطن.

وتوجه العماد في كلمته بالشكر للمدربين على جهودهم المبذولة في إعداد الطلاب الضباط ليكونوا قادرين على الدفاع المشرف عن الوطن وإعلاء رايته مشدداً على أن سورية بقيادة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد قادرة على اجتياز الصعوبات واجتراح النصر والحفاظ على سيادتها وعزة أبنائها وأن قواتنا المسلحة الباسلة مستمرة في متابعة مسيرة الإنجازات والانتصارات حتى القضاء على الإرهاب وتقويض دعائمه وتحرير كل شبر من أرض وطننا الحبيب.

بدورهم أكد الطلاب المتدربون أنهم سيبقون دائماً على أتم الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتهم الوطنية في الذود عن حياض الوطن وبذل الغالي والنفيس فداء لعزته وكرامته.