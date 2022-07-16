رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي يزور المغرب الأسبوع المقبل

الأرض المحتلة – تقارير

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ رئيس أركان “جيش” الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، سيزور المغرب، الأسبوع المقبل، في أول رحلة رسمية تستغرق 3 أيام.

وقالت المصادر إنّ “أي رئيس أركان إسرائيلي لم يقم بزيارة رسمية لبلاد عربية من قبل، بينما قام مسؤولون إسرائيليون آخرون بذلك”، مشيرةً إلى أنّ عمان أو السعودية أو الصومال هي “التالية على قائمة التطبيع”.

ووقّعت “إسرائيل” والمغرب، في تشرين الثاني الماضي، على “اتفاق أمني تاريخي يعدّ مذكّرة تفاهم للتعاون الذي سيُساعد على توثيق العلاقات بينهما”، ووقّع الاتفاق وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس ونظيره المغربي عبد اللطيف لوداي.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ “هذه المذكرة بشأن التعاون الأمني بين إسرائيل والمغرب تضع الأسس لعقد صفقات السلاح بين البلدين”.

الجدير بالذكر أنّه سبق للمغرب أن استقبل مستشاراً للأمن الإسرائيلي، ووزير خارجية الاحتلال، منذ استئناف العلاقات بين الطرفين العام الماضي، لكنها المرة الأولى التي يقوم فيها وزير أمن إسرائيلي بزيارة رسمية إلى المملكة.

وأشارت تقارير إلى أنّ الجيش المغربي يستخدم حالياً 3 طائرات غير مأهولة من نوع “هيرون”، من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية، والتي اشتُريت عن طريق شركة فرنسية من أجل طمس صلتها بـ”إسرائيل”.

كذلك، يستخدم المغرب طائراتٍ أصغر اشتروها من شركة “بلو بيرد” الإسرائيلية.

وتسلّمت قوّات الأمن المغربية آليات دورية غير مأهولة من صنع شركة “روبوتيم” الإسرائيلية، المملوكة جزئياً لشركة “إلبيت”. كذلك، اشترى المغرب مؤخراً منظومات اعتراض مسيّرات من صنع “سكايلوك” من مجموعة “أفنون” الإسرائيلية.