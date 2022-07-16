شيريميت: بايدن يرعى النازية الجديدة ويجب وضعه على قائمة المطلوبين دولياً

لوغانسك – موسكو – سانا

أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية اليوم أن القوات الأوكرانية استخدمت المروحيات لحرق حقول القمح وصوامع الحبوب أثناء انسحابها من عدة مناطق بعد تقدم القوات الروسية.

وقال مساعد وزير الداخلية فيتالي كيسيليوف إن “القوات المسلحة بجمهورية لوغانسك طردت الفاشيين بنجاح من بلدة فولتشيياروفكا حيث فروا باتجاه سيفيرسك وأضرموا النار في حقول الحبوب على طريقهم انتقاماً من ذلك”.

وأضاف إن القوات الأوكرانية استخدمت أيضاً المروحيات لاحراق هذه الحقول مشيراً إلى حادث مماثل وقع في بلدة روبيجنويه حيث قامت القوات الأوكرانية باستخدام تكتيكات الحرائق ذاتها في جمهورية دونيتسك الشعبية.

إلى ذلك، دعا عضو مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم ميخائيل شيريميت إلى إضافة الرئيس الأمريكي جو بايدن لقائمة المطلوبين دولياً لانتهاجه “سياسة رعاية النازية الجديدة” التي تسببت باندلاع الأزمة الأوكرانية.

وقال شيريميت: “حان الوقت لوضع بايدن على قائمة المطلوبين الدوليين كمجرم دولي بسبب سياسته القائمة على رعاية النازية الجديدة والتي أدت إلى اندلاع النزاع العسكري في أوكرانيا” مشيراً إلى أن الولايات المتحدة استخدمت أوكرانيا والشعب الأوكراني كورقة مساومة لتحقيق طموحاتها الجيوسياسية والرغبة في إضعاف روسيا.

وأكد أن سياسة التدخل الأمريكي في الشؤون السيادية للدول الأخرى في مختلف أنحاء العالم تخلق تهديدات للبشرية جمعاء.

وشدد البرلماني شيريميت على أن الولايات المتحدة تتحمل بالكامل مسؤولية ما يحدث في أوكرانيا حالياً.