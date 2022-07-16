طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن عدواناً جديداً على قطاع غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدواناً جديداً على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات مستهدفاً بثمانية صواريخ جنوب مدينة غزة وسط القطاع ما ألحق أضراراً جسيمة بممتلكات الفلسطينيين والبنى التحتية إضافة إلى استهداف زوارق الاحتلال مراكب الصيادين في عرض البحر شمال القطاع.

ويشن طيران الاحتلال اعتداءات متكررة على قطاع غزة المحاصر كما تستهدف مدفعيته بالقذائف مختلف مناطق القطاع ما تسبب باستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين إلى جانب إحداث دمار كبير في البنى التحتية.

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