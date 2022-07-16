مرح الأطفال بين اللعب والمعرفة.. ومكانسي

حلب – غالية خوجة

ترتفع البالونات مع الضحكات والحركات الرياضية الجسدية والعقلية في ساحة سوق الإنتاج بحلب، ويصطف الأطفال مع أهاليهم ليمرحوا ويتسابقوا ويتعلموا ويغنوا ويربحوا بعض الهدايا الرمزية مثل حبل القفز، وعلب البسكويت، والبالونات الملونة، وهذه السعادة جاءت من الفنان غسان مكانسي الظاهر في إطار تلفاز قديم وهو يحرك هذا التفاعل الطفولي بأسئلته المناسبة، وحكاياته، وألعابه المشجعة.

تنوعت الفقرات الموجهة للأطفال من فئاتهم العمرية المختلفة الأولى والثانية والثالثة، وبدأت بكتابة رسالة إلى الأم، وعبّر كل طفل وطفلة عن محبته لأمه بكلماته المفعمة بالصدق، بينما تسارع الأطفال للمشاركة بالألعاب الأخرى المترافقة مع فقرات موسيقية وغنائية، وهم سعداء بهذه الفعالية غير التقليدية التي أقامتها جمعية تنمية المجتمع المحلي مع فريق المتطوعين، خصوصاً، وأن روح الفنان مكانسي تتمتع بالكثير من التفهم والوعي تجاه الأطفال والتعامل معهم كونهم المستهدفين في هذه الفعالية الاجتماعية التعليمية الممتعة.

وعن مشاركتها في هذه الفعالية، قالت الطفلة راما: سعيدة لأنني أحب المرح مع بقية الأطفال، وسعيدة بالمشاركة، وأشعر أننا بحاجة أكثر لمثل هذه الأنشطة.

وبدوره، قال الطفل زياد: أحب اللعب والكتابة والعيد، وأحب أن يجمعنا المرح في الحياة.