موقع أمريكي: الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على سورية جرائم حرب بغطاء من “الناتو”

نيويورك-سانا

ندد موقع (فيتيرانس توداي) الأمريكي بتواصل الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على سورية وممارسات قوات الاحتلال التركي على أراضيها مؤكداً أن هذه الاعتداءات جرائم حرب تحدث بغطاء من حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال الصحفي فابيو جوزيبي كارلو كاريسيو في مقال نشره الموقع الأمريكي: إن جرائم الحرب المستمرة والتي يبدو أنه لا نهاية لها في سورية كالضربات الجوية الأمريكية من جهة والعدوان الإسرائيلي من جهة أخرى ناهيك عن التدخل والاضطهاد التركي شمالاً جميعها يحدث بغطاء من قبل حلف الناتو.

وقارن كاريسيو بين أسلوب المصداقية والمهنية في تغطية الأحداث في سورية من قبل إعلامها الوطني ممثلاً بالوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) وأسلوب التضليل الذي تتبعه وسائل اعلام غربية مبيناً أنه بعد نحو أربع سنوات من تحقيقه الأول في المحاولات الأمريكية لاستهداف سورية أيقن أن وكالة (سانا) جديرة بالثقة ويمكن الاعتماد عليها في متابعة الأحداث أكثر من أي مصدر غربي آخر.

وبين كاريسيو أن وسائل الإعلام الغربية وبدلاً من نقل الأحداث على حقيقتها تقوم بالتستر على جرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها دول عدة بغطاء من الناتو.

ورأى أن مخططات حلف الناتو لاستهداف سورية لا تعود إلى أسباب جيوسياسية فحسب مبيناً في هذا الإطار أن هناك سبباً آخر يتعلق بمحاولات ضرب التعايش السلمي بين جميع أطياف الشعب السوري الذي عملت الحكومة السورية على إرسائه والذي تضارب مع مصالح حلفاء واشنطن في المنطقة إضافة إلى مصالح تنظيم الأخوان المسلمين والأعمال التجارية للوبي الأسلحة المرتبط بالإدارات الأمريكية لذلك تم تأجيج ما يسمى (الربيع العربي) في سورية.