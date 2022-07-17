الدفاع الروسية: تدمير راجمة صواريخ هيمارس في دونباس ومستودع لصواريخ هاربون في أوديسا

البعث – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قوّاتها دمّرت راجمة صواريخ أخرى من طراز HIMARS في دونباس، كما دمّرت مستودعاً لصواريخ مضادة للسفن من طراز Harpoon في أوديسا بجنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية: إن القوات الروسية دمّرت بأسلحة برية عالية الدقة في منطقة كراسنو أرمييسك بدونيتسك، منصة إطلاق وعربة نقل وشحن لراجمة صواريخ من طراز HIMARS أمريكية الصنع.

وأضاف: إن “صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو دمّرت في أحد مباني مؤسسة صناعية في مدينة أوديسا مستودعاً لتخزين صواريخ Harpoon المضادة للسفن التي سلّمتها دول الناتو لأوكرانيا”.

وذكر المتحدث أن ضربات عالية الدقة شنتها القوات الجوية الروسية على نقطة الانتشار المؤقتة للواء الآلي 92 في منطقة خاركوف، أدّت إلى مقتل ما يصل إلى 200 فرد، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 10 مدرعات.

ونتيجة استهداف نقطة تمركز إحدى كتائب لواء المشاة الآلي 60 في مقاطعة زابوروجيه، تم القضاء على ما يصل إلى 65 من المسلحين المتطرفين وتدمير 10 قطع من المركبات الخاصة.

وبالإضافة إلى ذلك، دمّرت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة خلال يوم أربعة مراكز قيادة، وستة مستودعات للذخيرة، وكذلك معدات عسكرية وقوات في 19 منطقة، وبين الذين قضوا مرتزقة أجانب في أربع نقاط انتشار مؤقتة في خاركوف ودونيتسك.

وأسقطت المقاتلات الروسية مروحية أوكرانية من طراز “مي-17” في الجو فوق دونيتسك، بينما دمّرت الدفاعات الجوية الروسية طائرة من طراز “سو-25” وطائرة دون طيار في خاركوف، كما اعترضت صاروخاً باليستياً من طراز “توتشكا-أو” و8 قذائف من راجمات صواريخ “أوراغان” وHIMARS.

ووصل إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الروسية، إلى 257 طائرة أوكرانية، و140 مروحية، و1558 طائرة دون طيار، و355 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4084 دبابة ومدرعة أخرى، و747 راجمة صواريخ، و3151 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4379 مركبة عسكرية خاصة.

من جانبها، قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية: إن القوات المتحالفة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، تمكّنت من تحرير 253 مركزاً سكنياً في دونباس من براثن القوات الأوكرانية.

وأضافت القيادة في بيانها: “مع حلول يوم 17 تموز عام 2022، تمكّنت قوات دونيتسك ولوغانسك المتحالفة، بدعم ناري من الجيش الروسي، من تحرير 253 مركزاً سكنياً في دونباس، بما في ذلك نوفايا كامينكا وستريابوفكا”.

وتمكّنت قوات دونباس من تحرير فولنوفخا، وهي مركز منطقة استراتيجي جداً في جنوب دونيتسك، وكذلك تحرير مدينة ماريوبول وهي من أكبر المدن على شاطئ بحر آزوف، وكذلك سفياتوغورسك.

وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشلين: إن قوات جموريته دخلت أطراف سوليدار، وفرضت تطويقاً عملياتياً على بلدة سيفرسك، وهي تعتزم تطوير الهجوم ليشمل وليصل إلى أرتيموفسك.

وفي أوائل تموز الجاري، مع الاستيلاء على ليسيتشانسك والبلدات المحيطة بها، سيطرت القوات المتحالفة على كامل أراضي جمهورية لوغانسك.

إلى ذلك، وفي سياق الاعتداءات المتكررة للجيش الأوكراني على المدنيين، قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية: إن الجيش الأوكراني قصف خلال الـ24 ساعة الأخيرة مختلف مدن الجمهورية بعشرات القذائف من مختلف صنوف الأسلحة.

وذكرت القيادة، أن الفصائل الأوكرانية، استهدفت صباح اليوم المركز السكني دولوميتنويه بـ15 قذيفة مدفعية من عيار 155 مم.

وأطلق الجيش الأوكراني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، 10 قذائف مدفعية من عيار 155 مم، مستهدفاً بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبعد ذلك بنصف ساعة أطلق الجيش الأوكراني 5 قذائف أخرى من العيار نفسه على الموقع السكني ذاته.

من جانبها أعلنت قيادة قوات لوغانسك، أن جيش أوكرانيا، استهدف بلدة التشيفسكا بقذائف راجمات HIMARS ونجم عن ذلك مقتل اثنين من المدنيين.