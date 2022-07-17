ايقاف وحرمان 1800 سرفيس من المازوت بحلب

حلب – معن الغادري

قررت لجنة نقل الركاب المشتركة المصغرة حرمان / 1800/ ميكرو باص عاملة على الخطوط الداخلية والخارجية من مخصصاتهم من مادة المازوت لعدم التزامهم بالعمل ضمن الخطوط المقررة لهم ، وسيبقى القرار ساري المفعول لحين تعهد أصحاب السرافيس الالتزام الكامل بمسارات خطوطهم ، تحت طائلة فرض عقوبات صارمة مستقبلاً .
وأوضح أحد أعضاء اللجنة مفضلاً عدم ذكر اسمه أن عدد السرافيس العاملة ضمن المحافظة يبلغ / 2700/ حافلة منها /800/ ميكرو ملتزم بالعمل ونقل الركاب ضمن المسارات المحددة لهم فيما الباقي يحصلون على مخصصاتهم من مادة المازوت ويتاجرون بها في السوق السوداء .

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