بدء ضخ المياه لمركز مدينة الحسكة

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة ضخّ المياه إلى مركز مدينة الحسكة بعد انقطاع دام 17 يوماً نتيجة اعتداءات مرتزقة الاحتلال التركي على مشروع مياه علوك.

وبيّن مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة أن عمليات ضخّ المياه من محطة الحمّة باتجاه مركز مدينة الحسكة بدأت ظهر اليوم بعد انتظار دام نحو 4 أيام لحين امتلاء خزانات مشروع مياه علوك نتيجة ضعف الوارد المائي بسبب الاعتداءات التي يقوم بها مرتزقة الاحتلال التركي سواء بسرقة الكهرباء المغذية للمحطة أم سرقة المياه التي يتم ضخها عبر الأنابيب بهدف سقاية وري المزروعات في ريف مدينة رأس العين، لافتاً إلى أن اعتداءات المرتزقة لا تزال مستمرة في مشروع علوك وبالتالي فإن ضخ المياه إلى باقي الأحياء سيتأخر إلى حين إعادة ملء خزانات مشروع علوك ومعاودة الضخ إلى المشتركين في باقي أحياء المدينة.