بكين ترفض تصريحات بايدن: الشرق الأوسط ليس باحة خلفية لأحد   

بكين- تقارير

رفضت الصين تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث فيه عن ضرورة بقاء أمريكا بالشرق الأوسط حتى لا تملأ الصين وروسيا الفراغ، وقالت بكين إن “الشرق الأوسط ليس باحة خلفية لأحد”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إنه لا يوجد في الشرق الأوسط ما يُسمى “الفراغ”، وإن شعوب “الشرق الأوسط هم سادة المنطقة”، مضيفاً أن “أكثر ما ترغب فيه شعوب الشرق الأوسط هو التنمية وأشد ما تحتاج إليه هو الأمن”.

كذلك دعا وانغ المجتمع الدولي إلى “الاستجابة للاحتياجات المُلحة لشعوب الشرق الأوسط، ومساعدة الدول والشعوب في المنطقة على حل قضيتين رئيسيتين، هما التنمية والأمن، وتقديم المساعدة البناءة بهذا الصدد بدلاً من العكس”.

يأتي هذا الموقف الصيني بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي بايدن خلال زيارته للكيان الصهيوني يوم الأربعاء الماضي، وفي اجتماع مدينة جدة بالسعودية، الجمعة.

وقال بايدن في كلمة أمام الرؤساء والملوك والمسؤولين الممثّلين لستّ دول خليجيّة إضافة إلى الأردن ومصر والعراق، إن بلاده “لن تتخلّى عن الشرق الأوسط ولن نترك فراغاً تملؤه الصين أو روسيا أو إيران”، حسب قوله.

وأضاف: “اسمحوا لي بأن أختتم بتلخيص كلّ هذا في جملة واحدة: الولايات المتحدة ملتزمة ببناء مستقبل إيجابي في المنطقة، بالشراكة معكم جميعاً، ولن تغادر”، حسب زعمه.

وتروج إدارة بايدن لـ “رؤية” جديدة للشرق الأوسط تقوم على الحوار والتعاون الاقتصادي والعسكري، مدعومة بمحاولات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية.