خرازي: سنضرب العمق الإسرائيلي إذا استُهدفت منشآتنا الحساسة

البعث – وكالات:

كشف رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي أن بلاده أجرت مناورات موسّعة بهدف ضرب العمق الإسرائيلي في حال استهداف منشآتها الحساسة.

وقال خرازي في حديث تلفزيوني اليوم نقلته وكالة فارس: “إن استهداف أمننا انطلاقاً من دول الجوار سيقابل بردّ على هذه الدول وردّ مباشر على إسرائيل”.

من جهة أخرى جدّد خرازي تأكيد موقف بلاده الرافض لأي تفاوض بشأن برنامجها الصاروخي وسياساتها الإقليمية.

وشدّد خرازي على أنه من الصعب اتخاذ إجراء مباشر مع الولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني في ظل أجواء عدم الثقة بسبب السياسات الأميركية، مشيراً إلى أنه لو كان للوكالة الدولية للطاقة الذرية استقلالية اتخاذ القرارات لكان من السهل حل الخلافات والتوصل إلى اتفاق.

من جهته، قال مستشار الوفد الإيراني إلى مفاوضات رفع الحظر محمد مرندي: إن أمريكا ليست في المستوى الذي تفرض فيه إرادتها على الآخرين وعليها اتخاذ قرار ذكي وهو دعم الاتفاق النووي مع إيران.

ولفت مرندي في تصريح نقلته وكالة أنباء فارس اليوم إلى رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة أن يعطي الجانب الأمريكي امتيازات لأنه لا يمكن له أن يطالب بكل شيء يحلو له، موضحاً أن مطالب إيران خلال المفاوضات لم تتحقق، ومبيّناً أن شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب لم تدرجه إيران كشرط مسبق حيث استخدم الجانب الآخر هذا الموضوع لوضع العقبات أمام المفاوضات.

وأشار مرندي إلى أزمة الطاقة التي يواجهها الغرب في الوقت الحالي، موضحاً أن أمريكا ليست في موقف قوي لتتخذ قراراً ضد إيران بل عليها أن تتوصل إلى اتفاق ليدخل النفط الإيراني الخام إلى الأسواق الأوروبية.

جاء ذلك بينما ندّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالادعاءات والتهم التي قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال جولته في المنطقة، مؤكداً أنها مرفوضة ولا أساس لها وأن هذه الادعاءات الواهية تأتي في سياق استمرار السياسة الأمريكية لخلق الفتن وبث التوتر في المنطقة.

وقال كنعاني في تصريح اليوم: إن أمريكا تلجأ مجدّداً إلى سياستها الفاشلة في التخويف من إيران لخلق التوتر وافتعال أزمات في المنطقة، مذكّراً بماضي أمريكا كأول دولة استخدمت القنبلة النووية واستمرارها في التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وقيامها بالاحتلال والعدوان العسكري وبيع السلاح بالجملة والترويج للعسكرة في المنطقة، مشيراً إلى الدعم الأمريكي الأعمى الممتد منذ عقود للكيان الصهيوني الغاصب، وقال: لا شك أن الإدارة الأمريكية هي الشريكة الرئيسية في استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية، وكذلك الجرائم اليومية التي يرتكبها هذا الكيان بحق الفلسطينيين والتمييز العنصري والانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني المقاوم والمظلوم.

وجدّد كنعاني التأكيد أن السياسة الاستراتيجية لإيران قائمة على الاستفادة من الطاقة النووية السلمية في إطار القوانين والمقررات الدولية والالتزام باستمرار التفاوض من أجل رفع الحظر، مشدّداً على أن التهم الأمريكية الكاذبة تجاه البرنامج النووي السلمي لإيران وقيام أمريكا بغض الطرف عن الخداع الصهيوني المستمر لعقود ككيان غير منتمٍ لمعاهدة حظر الانتشار النووي ويمتلك أكبر ترسانة للسلاح النووي في المنطقة تشكّل دليلاً واضحاً على إنتاج الإدارة الأمريكية للتزوير والنفاق، مشدّداً على السياسات المبدئية والبنّاءة لإيران وترحيبها بالحوار مع دول الجوار والمبادرات الإقليمية، متوقعاً أن تستجيب دول المنطقة للدعوات الإيرانية إلى الحوار والتعاون الإقليمي واتخاذ خطوات بنّاءة من أجل إرساء الأمن الجماعي والسلام والاستقرار والتنمية المشتركة.

وفي السياق ذاته وضعت إيران 61 شخصية أميركية على قائمة العقوبات أمس، بينهم وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو وجون بولتون مستشار الأمن القومي السابق، وذلك على خلفية تورّطهم في تقديم الدعم لمنظمة إرهابية.

وجاء في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الإيرانية أنه بناء على قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والتصرّفات المغامرة والإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة، ولاسيما المادة 4 من القانون، تم وضع أفراد ومسؤولين أميركيين في قائمة الإرهاب بسبب دعمهم المتعمّد لما يسمّى “منظمة مجاهدي خلق” الإرهابية من خلال المشاركة في تجمّعات لها وتأييد أهدافها وأعمالها الإرهابية، إضافة إلى تقديم الدعم السياسي والدعائي لها.

وأضافت الوزارة: إنه وعلى مدى العقود الماضية قامت هذه الزمرة بارتكاب عدد لا يُحصى من الأعمال الإرهابية أودت بحياة أكثر من 17 ألف مدني بريء وعلى وجه الخصوص الأطفال والنساء.. وعلى الرغم من الطبيعة الوحشية لهذه المنظمة وأنشطتها الإرهابية المسلحة تواصل الولايات المتحدة دعمها وتبنيها المعايير المزدوجة ونفاقها في هذا الصدد.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه وفي ضوء انتهاك الولايات المتحدة للالتزامات الدولية التي تقضي بوجوب الامتناع عن تسهيل أو تشجيع الأعمال الإرهابية من خلال دعمها لهذه المجموعة، قرّرت إضافة 61 مسؤولاً وفرداً أميركياً لقائمة العقوبات بينهم بومبيو وبولتون والسناتوران السابقان جوزيف ليبرمان وروبرت تورسيلي وآخرون.