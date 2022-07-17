“سرايا القدس”: إعطاب آليات للاحتلال أثناء اقتحامه “طوباس”

البعث – وكالات:

أعلنت كتيبة طوباس التابعة لـ”سرايا القدس”، تصدّيها لقوات الاحتلال الإسرائيلية التي اقتحمت مدينة طوباس في الضفة الغربية اليوم.

وأعلنت السرايا، في بيانٍ عسكري، انطلاق “عملها الجهادي في هذا الاشتباك الذي خاضه المجاهدون مع قوات الاحتلال، والذي أدّى إلى إصابة وإعطاب آليات الاحتلال بشكلٍ مباشر”.

وأكّدت أنّها ماضية في “جهادها ومقاومتها ومشاغلة العدو حتى النصر والتحرير”، مضيفةً: “سلاحنا مشرّع وجهادنا مستمر”.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال واعتُقل آخر خلال اقتحامها مدينة طوباس.

وأفاد مصدرٌ من الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحٍ صحفي، بأنّ “جميع الإصابات كانت بالرصاص الحي”.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدات سلوان وجبل المكبّر وعناتا في القدس المحتلة وبلدة صور باهر جنوب شرقها وأقامت عدة حواجز وعرقلت حركة مرور الفلسطينيين، واعتقلت 5 فلسطينيين أحدهم أسير محرّر.

وفي قطاع غزة المحاصر، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية على الأطراف الشمالية للقطاع قنابل الغاز السام باتجاه المزارعين في جباليا ما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم، وكانت بحرية الاحتلال اعتدت على الصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع.

وفي الأثناء، اقتحم مستوطنون إسرائيليون منطقتي نبع العوجا والمعرجات غرب مدينة أريحا بحماية قوات الاحتلال، واعتدوا على منازل وممتلكات الفلسطينيين وقطعوا عدداً من الطرقات واعتدوا على سيارات المارة.

من جانبهم، جدّد أكثر من مائتي مستوطن اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولاتٍ استفزازية في باحاته وفي منطقة باب الرحمة شرق المسجد بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.