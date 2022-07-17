صباغ: العمل على تطوير العلاقات البرلمانية بين سورية والباراغواي

التقى رئيس مجلس الشعب حموده صباغ رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الباراغواي أوسكار فرنانديز والوفد المرافق له وذلك في مقر إقامة الوفد الضيف بفندق الداماروز بدمشق.

وأكد رئيس المجلس خلال اللقاء أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين مجلس الشعب ومجلسي الشيوخ والنواب في جمهورية الباراغواي.

حضر اللقاء عضو مجلس الشيوخ في الباراغواي خوان عفرا ميغيل وسفير الباراغواي في بيروت والقائم بأعمال سفارة بلاده في دمشق فيرناندو باريسي ونائب رئيس المجلس محمد أكرم العجلاني وأمين سر المجلس ميساء صالح ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين بالمجلس بطرس مرجانة والقنصل الفخري لجمهورية الباراغواي في سورية محمد قطان والقنصل الفخري لسورية في الباراغواي معتز الخطيب والقنصل الفخري لسورية في مدينة سوداد ديلستي ميخائيل مسكين.

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