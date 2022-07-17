هموم النحالين حاضرة في مهرجان القلعة والوادي

حمص _البعث

لم تخف مسؤولة القسم الفني في اتحاد النحالين العرب إيمان علي الصعوبات التي تواجه النحالين بعدم قدرتهم في تأمين المواد الأولية والوقود والتسويق.

هموم ومعاناة النحالين حضرت خلال افتتاح معرض إنتاج وقطف العسل وذلك ضمن احتفالات اليوم الثالث لمهرجان القلعة والوادي، إذ توقع النحالون المشاركون خروج الكثيرمن مربي النحل من العمل جراء الصعوبات في ظل غياب لمادة المحروقات مما يعيق عملية نقل خلايا النحل الدورية إلى المراعي في المحافظات، إضافة إلى صعوبات تسويق المنتج وضعف القوة الشرائية وارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بأسعار مادة العسل الرائجة واقتصار منافذ البيع على السوق المحلية وعدم تصديرها للخارج.

وأشارت علي إلى أن رغم كل تلك الصعوبات فأن الفعالية جزء مهم من المهرجان وتتضمن عرض منتجات النحل وآلية القطاف والإنتاج من قبل النحالين والاختصاصيين والخبراء .

وبدوره المحافظ المهندس بسام بارسيك أنَّ المهرجان تحول لأيقونة سورية عاكساً صورة واضحة عن حضارة وعراقة الشعب السوري المحب لأرضه،مشيراً إلى تعاون الفعاليات التجارية والسياحية والمجتمع المحلي من أجل إنجاح المهرجان.

بدورها مديرة السياحة ملك عباس بينت أن فعاليات اليوم الثالث للمهرجان تتضمن نشاطات رياضية، إضافة إلى مهرجان قطاف العسل و حفلين موسيقيين، معتبرة أن تغيير مكان المهرجان جاء من أجل التعريف بكافة مناطق الوادي كونها تتميز بتوفر كافة عوامل الجذب السياحي.

وقد شارك في المهرجان عشرون نحالاً قدموا عرضاً لكيفية استخراج العسل بدءاً من الخلايا وصولاً إلى المنتج النهائي .

وبينت دكتورة محاسن سليمان رئيس دائرة الوقاية بمديرية الزراعة أن المديرية تشارك بالمهرجان لأول مرة بعرض خلية زجاجية للنحل تضم كافة عناصر الخلية من ملكة وحاضنة وإطارات شمعية كما تشارك بمنتجات العسل من حبوب اللقاح و الأعشاب كاليانسون وحبة البركة والكينا وشمع العسل والشمع الطبيعي.