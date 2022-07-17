3 ميداليات فضية و3 برونزية و5 شهادات تقدير لسورية في معسكر تدريبي للمعلوماتية بروسيا

باقة متنوعة من الجوائز أحرزها فريق الأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية لليافعين في المعسكر التدريبي الذي نظمته (عن بعد) المدرسة الدولية للمعلوماتية لليافعين في روسيا خلال الفترة ما بين 1 و10 من شهر تموز الجاري بمشاركة 315 طالباً وطالبة من أعمار ما بين 13 و16 سنة مثلوا 36 فريقاً من 16 دولة.

وذكرت هيئة التميز والإبداع أن فريق الأولمبياد السوري نجح بإحراز ميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية في مسابقة الماراثون البرمجي وميدالية فضية لكامل الفريق في مسابقة التتابع البرمجي بينما حقق كل أعضاء الفريق 5 شهادات تقدير في مسابقة البرمجة التنافسية وحقق الفريق السوري المركز الثاني في برمجة الروبوت.

وأشارت الهيئة إلى أن فريق الأولمبياد الذي أشرف عليه المدرب عقيل راعي ضم كلاً من الطلاب فرحان الحاج يونس من الصف الأول الثانوي من مدرسة الباسل للمتفوقين الأولى بحمص ومحمد درباس من الصف الأول الثانوي من مدرسة الباسل للمتفوقين بحلب وزين العابدين زمار من الصف الأول الثانوي من مدرسة سينا الخاصة بحلب وعمرو عبارة من الصف التاسع من مدرسة الروافد الخاصة بحمص وهادي سليمان من الصف التاسع من مدرسة ضاحية الفردوس بريف دمشق.

وتميز المعسكر بتعدد أشكال التدريب والمسابقات في البرمجة ضمن مسارات (الرياضيات والبرمجة التنافسية والتتابع والماراثون والبرمجة العامة وبرمجة الروبوت) ما عزز المنافسة على الصعيد الفردي وبين الفرق.