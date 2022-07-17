سورية والباراغواي تناقشان سبل التعاون الاقتصادي

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم مع رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الباراغواي والوفد المرافق له سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.

وأكد الوزير سالم أن هذه الزيارة تشكل بداية بناءة لتطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتذليل الصعوبات والمعوقات في هذا المجال، معرباً عن استعداد الوزارة للعمل مباشرة مع جمهورية الباراغواي بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين.

بدوره، أشار فرنانديز إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين يمكن تطويرها لتصل إلى مستوى طموحات الشعبين الصديقين لافتاً إلى أهمية هذا اللقاء كون وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعني الأول بتأمين المواد الأساسية للشعب السوري.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الشعب محمد أكرم العجلاني وأمين سر مجلس الشعب ميساء صالح ورئيس لجنة الشؤون العربية والأجنبية بمجلس الشعب بطرس مرجانة وعضو المجلس فايزة العزبا وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية وسيم قطان.