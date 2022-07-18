الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة

البعث – وكالات:

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة دهم طالت عدداً من قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية واعتقلت عشرات الفلسطينيين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات سلوان في القدس، ودورا في الخليل، وبيتا في نابلس، ووادي فوكين في بيت لحم، ومخيم الجلزون في رام الله، واعتقلت أربعة عشر فلسطينياً بينهم فتاة.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً في مدينة طوباس أثناء عمله في أرضه في خربة عينون شرق المدينة، واستولت على شاحنته، كما اقتحمت خربة يرزا في المدينة وسلّمت إخطاراتٍ بهدم مبنى سكني وثلاث منشآت.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وأحياء في مدينة طولكرم، وقامت بتفجير أبواب عدد من منازل الفلسطينيين وداهمتها وخرّبت محتوياتها، كما اقتحمت الحيين الغربي والجنوبي في طولكرم، وتمركزت آليات عسكرية عدة للاحتلال في شوارعهما.

وفي الأثناء، أغلقت قوات الاحتلال طرقاً تصل بين بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس وبلدات أخرى في جنوبها الغربي.

وأوضح المتحدث باسم حركة فتح في حوارة عواد نجم في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الجرافات، وأغلقت أربعة طرق تصل بين حوارة وبلدات عينابوس وعوريف وجماعين، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء جزء من هجمة الاحتلال الشرسة على البلدة ويهدف إلى التضييق على الفلسطينيين وعرقلة تنقلاتهم.

وفي قطاع غزة المحاصر، فتحت قوات الاحتلال المتمركزة على الأطراف الجنوبية للقطاع نيران رشاشاتها باتجاه المزارعين في القرارة، ما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم.

من جانبهم، وفي سياق استفزازاتهم اليومية، جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 81 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال، التي فرضت قيوداً مشدّدة على دخول أهالي القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة 1948 للمسجد.