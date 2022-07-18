الجعفري وشبانة يبحثان مجالات التعاون بين سورية وصندوق الأمم المتحدة للسكان

بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري مع المدير الإقليمي لبرامج صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور لؤي شبانة مجالات التعاون بين سورية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبرامج المشتركة وذلك بحضور الدكتور عمر بلان الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان ويانيكا بينيرت منسق برنامج دولي.

وتناول الجانبان التسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية للصندوق لتمكينه من أداء عمله وتنفيذ المشاريع التي يقوم بها مع الشركاء الحكوميين بما يساهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين السوريين.

ونوه الجعفري بعمل الصندوق في سورية والذي يبتعد عن التسييس، مشدداً على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الجديد رقم 2642 للعام الجاري خصوصاً لجهة تنفيذ مشاريع التعافي المبكر ومشاريع دعم الكهرباء والماء وإيصال المساعدات الإنسانية عبر الخطوط من قبل وكالات الأمم المتحدة إلى محتاجيها.

وتحدث الجعفري عن الآثار السلبية للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي تتناقض مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، مشيراً إلى أن بعض الدول التي تدعي دعم الشعب السوري هي التي تفرض هذه الإجراءات عليه وبالتالي تقوم بهدم ما تنجزه الحكومة السورية والمنظمات الدولية، داعياً الأمم المتحدة إلى بذل جهودها للضغط على الدول المعتدية لرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تعيق تنفيذ خطط التنمية ومشاريع التعافي في سورية سواء المنفذة من قبل الحكومة السورية أو الوكالات الأممية.

من جهته، أعرب شبانة عن شكره للدعم الذي تقدمه الحكومة السورية لعمل الصندوق مجدداً التأكيد على عزم الصندوق الاستمرار بعمله بما ينسجم مع ولايته وأولويات سورية التي تم تحديدها في إطار وثيقة البرنامج القطري للصندوق في سورية.

حضر اللقاء مديرة قسم الإعلام والترجمة في وزارة الخارجية والمغتربين وريف الحلبي ومدير مكتب نائب الوزير الدكتور يامن يسوف ومحمدية النعسان من إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات والدكتور نزار كبيبو من مكتب نائب الوزير.