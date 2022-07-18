  تعرّض شبكة الغاز الوطنية الفنزويلية لهجوم إرهابي جديد

البعث – وكالات:

أعلن وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي اليوم تعرّض شبكة الغاز الوطنية لهجوم إرهابي جديد شرق البلاد، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي هو جزء من مخطط التخريب الذي يرتكبه أعداء السلام.

وقال العيسمي في تغريدة له على موقع تويتر: إنها الجماعات الإرهابية نفسها التي تعمل كعادتها ضد المصلحة الوطنية للتأثير في حياة شعبنا، مشيراً إلى أن السلطات قامت بإخماد الحريق الذي نجم عن هذا العمل الإجرامي.

وأضاف: سيتم التمكّن من استعادة عمل خط أنابيب الغاز على الفور، مؤكداً في الوقت نفسه ملاحقة المسؤولين المباشرين ومن خططوا لهذا العمل الإرهابي من أجل القبض عليهم ومحاكمتهم على هذه الأعمال الإجرامية.