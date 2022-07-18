تغريم محطة وقود بأكثر من 138مليون ليرة

ضبطت دورية من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا اليوم محطة محروقات على اوتوستراد دمشق درعا بمخالفة المتاجرة و التصرف بكمية من البنزين والمازوت خلافاً للأنظمة و القوانين النافذة .

مدير التجارة الداخلية في درعا الدكتور يحيى عبدالله ذكر أن المخالفة طالت محطة على الاتوستراد باحتكار والمتاجرة بكمية 4275 ليترا من مادة البنزين والتصرف بكمية 12500 ليتر من مادة المازوت وغرامتها الإجمالية نحو 637ر138 مليون ليرة سورية مؤكداً أن المديرية تتابع واقع توزيع المشتقات النفطية على المحطات ومستعدة لتلقي أي شكوى على الرقم 119.

وأضاف أن المديرية نظمت أربعة ضبوط بحق فعاليات مختلفة في درعا و ازرع وتبنة بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية كما نظمت ضبطا بحق صالون للحلاقة النسائية في حي السبيل بمخالفة عدم الإعلان عن بدل خدمة.

 

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