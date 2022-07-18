حداد وبوغدانوف يتبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في سورية

استعرض سفير سورية لدى موسكو الدكتور رياض حداد مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف آخر تطورات الأوضاع في سورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: أن “حداد وبوغدانوف تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في سورية وما حولها في سياق الجهود المبذولة لتعزيز تسوية شاملة للأزمة في سورية بما في ذلك في إطار صيغة أستانا”.

وأضافت الوزارة أن الجانبين ناقشا أيضاً قضايا أخرى متعلقة بمواصلة تعزيز التعاون السوري الروسي متعدد الأوجه بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول القضايا الدولية والشرق أوسطية ذات الاهتمام المشترك.

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