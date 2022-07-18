دورة صقل بإشراف خبير روسي.. وبطولة جمهورية في “الغرابلينغ”

يقيمُ الاتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغ مواي تاي والقتال المختلط، بطولة الجمهورية المفتوحة الأولى للأندية والبيوتات الرياضية في الغرابلينغ -أحد أساليب القتال المختلط- لفئة الرجال والسيدات يومي 19 و20 من الشهر الجاري، وذلك في مدينة تشرين الرياضية، ويعتمد بالبطولة 9 أوزان للرجال و7 أوزان للسيدات، ويسبق البطولة دورة صقل بإشراف خبير روسي غداً، ويحقّ للمدربين الحائزين على شهادة درجة ثالثة وما فوقها العاملين ضمن الاتحاد المشاركة في الدورة، إضافةً إلى اللاعبين المنتسبين أصولاً.

رئيسُ اتحاد اللعبة منار البزرة أكد لـ”البعث” أهمية هذه البطولة للنهوض بواقع رياضة القتال المختلط وتحديداً أساليب الغرابلينغ، كون القتال المختلط هو قسمان سترايكينغ (الرفس واللكم) والغرابلينغ (الإخضاع)، حيث أقام الاتحاد بطولات للقسم الأول، لذا بات لزاماً تنشيط القسم الثاني وتطويره استكمالاً لخطة الاتحاد في رفع سوية كافة الاختصاصات.

وأشار البزرة إلى أن اتحاد اللعبة ومن خلال التنويع في بطولاته لا يهدف فقط إلى تنشيط تلك الرياضات، وإنما إلى نشرها والتشجيع على ممارستها أكثر وخاصة عند الأعمار الصغيرة، فهي اللبنة الأساسية لمستقبل اللعبة وكلما كانت أعداد الممارسين أكثر، زادت فرص اكتشاف المواهب.

وكشف البزرة أن اتحاد اللعبة يعمل لإقامة بطولة للجمهورية نهاية الصيف للفئات العمرية من أجل الوقوف على مستوى مواهبنا وتطورها، على اعتبار أن موسم الصيف يشهد إقبالاً كبيراً لممارسة الرياضة بشكل عام والرياضات القتالية بشكل خاص.

سامر الخيّر