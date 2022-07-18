روبوت لشحن السيارات الكهربائية

كشفت شركة “إي في سيف تشارج” عن “زيغي”، أول روبوت متنقل يمكنه شحن السيارات الكهربائية أينما كانت، وقادر على تجاوز العقبات المتعلقة بأجهزة الشحن الثابتة أو البنية التحتية، حسبما نشر موقع بي في ماغازين.

فكل ما على المستخدم فعله هو استدعاء “زيغي” عبر تطبيق على الهاتف، وسرعان ما سيجد مكانًا لإيقاف السيارة، وحجزه وفور وصولها سيبدأ في شحنها، وتتسابق أشهر وأكبر الشركات لتطوير روبوتات لشحن المركبات الكهربائية، ومن بينها شركة “إي في سيف تشارج” التي اتخذت خطوات جادة لابتكار روبوت مستقل يشحن السيارات من أيّ مكان، وما يميز زيغي هو قدرته على التغلب على أنظمة الشحن الثابتة التي تحتاج إلى بنية تحتية مكلفة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، وقالت الشركة، إن الروبوت سيسمح بسرعات شحن من المستوى الثاني (12-80 ميلاً في الساعة) فور إطلاقه، لكنه سيكون قادرًا بعد ذلك على الشحن من المستوى الثالث (3-20 ميلاً في الدقيقة).