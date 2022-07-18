سالم يبحث تطوير التبادل التجاري مع الباراغواي

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم مع رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الباراغواي أوسكار فرنانديز والوفد المرافق له سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.

وأكد الوزير سالم أن هذه الزيارة تشكل بداية بناءة لتطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتذليل الصعوبات والمعوقات في هذا المجال.