سالم يبحث تطوير التبادل التجاري مع الباراغواي
بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم مع رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الباراغواي أوسكار فرنانديز والوفد المرافق له سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.
وأكد الوزير سالم أن هذه الزيارة تشكل بداية بناءة لتطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتذليل الصعوبات والمعوقات في هذا المجال.
بدوره أشار فرنانديز إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين يمكن تطويرها لتصل إلى مستوى طموحات الشعبين الصديقين لافتاً إلى أهمية هذا اللقاء كون وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعني الأول بتأمين المواد الأساسية للشعب السوري.