عبد اللهيان وحسين يبحثان القضايا المشتركة

البعث – وكالات:

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره العراقي فؤاد حسين خلال مكالمة هاتفية بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك بعض القضايا الإقليمية بما في ذلك المباحثات بين طهران والرياض.

وشرح وزير الخارجية العراقي وجهة نظره حيال اجتماع جدّة لنظيره الإيراني عبد اللهيان، موضحاً أن الحكومة العراقية أجرت المباحثات والمشاورات اللازمة للتعاون الإقليمي في القمة، وأنّ بلاده ستواصل جهودها لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

من جهة أخرى ندّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بافتراءات الرئيس الأمريكي جو بايدن واتهاماته لإيران، مؤكداً أنها تستهدف إرضاء الكيان العنصري الصهيوني.

وكتب كنعاني في حسابه على موقع تويتر اليوم: أكد بايدن في الذكرى السنوية الأولى للاختبار النووي الأمريكي وبعد زيارته للكيان الصهيوني المنتهك للقوانين الدولية والذي يمتلك القنابل النووية السرية، أنه لن يسمح لإيران بصنع قنبلة ولكن هذه الترّهات وبيع الكلام هو لإرضاء كيان الفصل العنصري الصهيوني كما أن إيران لم تسعَ لامتلاك القنبلة النووية أبداً.