فرنانديز من مدينة سلمية: سورية ستبقى بوابة الشرق

بحضور رسمي وشعبي استقبلت مدينة سلمية وفداً حكومياً من جمهورية الباراغواي ممثلاً برئيس وأعضاء مجلس الشيوخ وسفير وقنصل جمهورية الباراغواي.

وقال رئيس مجلس الشيوخ في الكونغرس السيناتور أوسكار روبن سولومون فرنانديز: زيارتنا إلى سورية كشفت التضليل الإعلامي البالغ الذي يمارسه الإعلام الغربي ضد سورية وشعبها مؤكداً أن الوفد اطلع ولمس عن كثب حالة الأمن والأمان في مختلف المناطق السورية كالعاصمة دمشق واليوم في محردة وسلمية بريف حماة منوهاً بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من قبل الشعب السوري الصديق ومؤكداً أن سورية ستبقى قوية وبوابة الشرق في ظل قيادتها الحكيمة وتلاحم شعبها وجيشها.

من جانبه القنصل العام الفخري لجمهورية الباراغواي في دمشق محمد القطان قال: إن هذه الزيارة أظهرت تماسك الشعب السوري ووقوفه صفاً واحداً خلف قائده وجيشه ضد الإرهاب.