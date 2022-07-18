مقتل 250 مسلحاً من “الفيلق الأجنبي” بضربة صاروخية روسية

البعث – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن ما يصل إلى 250 مسلحاً أجنبياً قتلوا بضربة صاروخية روسية استهدفت مركز انتشار لمرتزقة “الفيلق الأجنبي” الأوكراني في دونباس.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الذي أوضح أن هذه الضربة نفذت بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو على الموقع المذكور في بلدة قنسطنطينوفكا بجمهورية دونيتسك، وأنها أدّت أيضاً إلى تدمير سبع مدرعات و12 مركبة خاصة.

وذكر كوناشينكوف أنه نتيجة ضربة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة استهدفت نقطة انتشار مؤقتة لإحدى كتائب لواء الدفاع الإقليمي في مقاطعة تشيركاسي، تم القضاء على 60 مسلحاً، وتدمير راجمتي صواريخ وأربعة مدافع.

وأصابت غارات للقوات الروسية في دونيتسك الشعبية أكثر من 10 راجمات صواريخ “غراد”، و8 قطع من المدرعات، بينما أدّى قصف بالمدفعية الصاروخية لمطار ميداني عسكري أوكراني في دونيتسك أيضاً، إلى تدمير مروحيتين من طراز “مي-8” وإلحاق أضرار جسيمة بمروحيتين أخريين.

وفي إطار مكافحة البطاريات تمّت إصابة بطاريتين من راجمات صواريخ “أوراغان”، وثلاثة فصائل من راجمات صواريخ “غراد”، و14 فصيلة مدفعية من مدافع هاوتزر “غياتسينت-بي” ومدافع D-30 في دونيتسك.

وضرب الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية خلال يوم 14 موقع قيادة، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية في 286 منطقة، وبين الأهداف المدمّرة منظومة للطائرات من طراز “بوك-إم1″، وثلاثة مستودعات للأنظمة الصاروخية والمدفعية، ومستودع وقود.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 6 طائرات دون طيار أوكرانية خلال اليوم الماضي.

وبذلك وصل مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى 257 طائرة أوكرانية، و142 مروحية، و1564 طائرة دون طيار، و356 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4099 دبابة ومدرعة أخرى، و759 راجمة صواريخ، و3157 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4392 مركبة عسكرية خاصة.

من جهتها، أعلنت الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، أنها قامت بالتعاون مع القوات الروسية خلال اليوم الماضي بتدمير منظومتي “غراد” صاروخيتين.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة الشعبية ونُشر في صفحتها على “تلغرام”: “خلال الساعات الـ24 الأخيرة أدّت الأعمال المشتركة لقوات جمهورية دونيتسك والقوات المسلحة الروسية إلى تدمير أسلحة ومعدات العدو وعلى وجه الخصوص منظومتي “غراد” صاروخيتين، وسيارتين، كما تم تدمير 4 نقاط لإطلاق النار للعدو في منطقة التجمع السكني ماريينكا”.

بدورها، أعلنت الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية أن القوات الأوكرانية فقدت في اليوم الماضي 57 شخصاً ودبابة واحدة وناقلتي جنود مدرعتين.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة ونشر في صفحتها على “تلغرام”: “خلال المعارك مع وحدات وزارة الدفاع تكبّد العدو خلال الساعات الـ24 الأخيرة خسائر بشرية ومادية وخاصة 57 شخصاً ودبابة واحدة وناقلتي جنود مدرعتين و4 سيارات”.

وقالت جمهورية لوغانسك الشعبية، أمس الأحد: إن خسائر القوات الأوكرانية قبل يوم من ذلك بلغت 62 شخصاً و3 ناقلات جنود مدرعة و9 سيارات.

من جهة ثانية، أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القوات العاملة في أوكرانيا بإعطاء الأولوية لتدمير الصواريخ والمدفعية البعيدة المدى للجيش الأوكراني التي تستخدم لقصف أراضي دونباس.

جاء ذلك خلال قيام شويغو بتفقد مجموعة قوات “فوستوك” الروسية، التي تنفذ مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث استمع لتقرير قائد المجموعة الفريق رستم مرادوف حول الوضع الحالي وما تم إحرازه من تقدّم في تنفيذ المهام القتالية في منطقة مسؤوليته، حسبما أفادت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الاثنين.

وذكر البيان أن شويغو أشار إلى تعزيز القدرات الهجومية لمجموعة “فوستوك”، وأصدر تعليمات لقائدها بإعطاء الأولوية للقضاء بأسلحة عالية الدقة على الصواريخ والمدفعية البعيدة المدى للعدو، والتي تستخدم لقصف المناطق السكنية في دونباس بشكل متعمّد، وكذلك لحرق حقول القمح ومرافق تخزين الحبوب.

وفي وقت سابق، تفقد شويغو مجموعتي “الجنوب” و”الوسط” الروسيتين العاملتين في أوكرانيا، حيث وجّه بتعزيز عمل العسكريين الروس لمنع القوات الأوكرانية من شنّ ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على مدن دونباس.

إلى ذلك، قالت مجموعة الهاكرز الروسية “RaHDit”: إنها فتحت قناة اتصال مع العسكريين الروس لتسليمهم معلومات حول تحرّكات الجيش الأوكراني.

وقال عضو في المجموعة بشرط عدم الكشف عن هويته، في حديثه لوكالة “نوفوستي”: “قمنا بفتح قناة اتصال لتسليم المعلومات، ونأمل بشكل كبير بأن تساعدهم”.

وأعلن المصدر نفسه، سابقاً، أن مجموعة الهاكرز الروسية ومجموعة الهاكرز الأوكرانية “بيريغيني” عثرتا على وثائق سرية حول نشاطات الجيش الأوكراني والوضع القائم في الجبهة.

وفي الأسبوع الماضي نشرت مجموعة الهاكرز “RaHDit” في موقعها الإلكتروني “نيميزيدا” معلومات جديدة حول موظفي الدائرة الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية والأشخاص المرتبطين بها. وتضمّ هذه الوثائق معلومات حول 2500 شخص، كما تم تسليم معلومات حول المواطنين الروس المتعاونين مع الاستخبارات العسكرية الروسية، للهيئات المناسبة الروسية.