وانغ يي: الصين ليست طرفاً في النزاع الأوكراني ولن تتجاهله

البعث – وكالات:

صرّح وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم أن بلاده لا تعدّ طرفاً في النزاع الأوكراني لكنها لن تتجاهله.

وقال وانغ يي خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو: لا تعدّ الصين طرفاً في الأزمة الأوكرانية، لكننا لا ننوي أن نكون متفرّجاً غير مبالٍ ولاسيما أننا لا ننوي صبّ الزيت على النار، مؤكداً أن بلاده كانت ثابتة وداعية دائماً إلى تشجيع السلام والمفاوضات، ومشدّداً على ضرورة استخلاص العبر من الأزمة الأوكرانية، وداعياً إلى بحث إنشاء هيكل متوازن وفعّال وثابت للأمن الأوروبي من أجل تحقيق سلام دائم.

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الصيني خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في جزيرة بالي الإندونيسية، ضرورة إيجاد نهج واقعي لتسوية الأزمة في أوكرانيا، مشيراً إلى أن بلاده تؤيّد الاستقلال الاستراتيجي الثابت للاتحاد الأوروبي، ومضيفاً: نؤيّد أن يؤدّي الجانب الأوروبي دوراً تنسيقياً أكثر نشاطاً ويقدّم مشروعاً واقعياً يمكن تنفيذه لتسوية الأزمة الأوكرانية.