أعمال صيانة وتأهيل لمزرعة أسماك قلعة المضيق

بدأت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية بالتعاون مع الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بتنفيذ أعمال صيانة تتضمن تعزيل المصرف الرئيسي والمصارف الخارجية المؤدية لها مياه مزرعة أسماك قلعة المضيق بالغاب كخطوة أولى لإعادة تأهيل مزرعة قلعة المضيق ووضعها في الخدمة .
يأتي ذلك ضمن خطة هيئة الثروة السمكية لإعادة تفعيل مزارعها وإعادتها للخدمة بهدف تحقيق أهدافها وتأمين الإصبعيات المحسنة من أسماك الكارب العام والفضي والعاشب وأسماك المشط بمختلف أنواعها الأزرق والنيلي والمشط وحيد الجنس.

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