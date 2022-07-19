احتجاجات على زيارة رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي للمغرب

احتج عدد من النشطاء والمواطنين أمام البرلمان المغربي، على زيارة رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي، أفيف كوخافي، للبلاد، وتجمعت فعاليات وشخصيات مدنية وحقوقية مغربية ومواطنين بالساحة المقابلة للبرلمان المغربي في العاصمة المغربية الرباط، ضمن وقفة شعبية رفضا واحتجاجا على زيارة كوخافي، الذي وصل مساء أمس إلى الرباط.

وبحسب ما نقلت صحيفة “هسبريس”، فقد ردد المحتجون شعارات تستنكر زيارة كوخافي إلى الرباط، معتبرين أن حلوله بأرض المملكة “جريمة تطبيعية جديدة ضد الشعب المغربي والفلسطيني وشعوب الأمة”.

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