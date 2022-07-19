استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع الدولار وبقيت عالقة في نطاق ضيق مع امتناع المستثمرين عن القيام بمراهنات كبيرة قبل اجتماعات بنوك مركزية رئيسية.

وذكرت رويترز أن الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 1708.35 دولارات للأوقية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1704.80 دولارات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 18.75 دولاراً للأوقية وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 862 دولاراً بينما زاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1878.13 دولاراً.

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