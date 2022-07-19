البرلمان السيرلانكي يعلن المرشحين للانتخابات الرئاسية

رشح البرلمان السريلانكي لمنصب رئيس البلاد ثلاث شخصيات للانتخابات الرئاسية التي ستجرى عن طريق التصويت البرلماني يوم غد.

وقد ترشح لمنصب الرئيس عن الائتلاف الحاكم، ورئيس الوزراء الحالي، والقائم بأعمال رئيس الجمهورية، رانيل ويكريمسينغه، وعن كتلة المعارضة الرئيسية النائب من الحزب الحاكم ووزير الاتصالات في الإدارة السابقة، دولاس ألاهابيروما، وعن التحالف الماركسي اللينيني المعارض “القوة الوطنية للشعب”، زعيم التحالف، أنورا كمارا ديسناياكي.

وقد أصبح معروفا، في وقت سابق، أن زعيم كتلة المعارضة الرئيسية في البرلمان السريلانكي، ساجيث بريماداسا، رفض الترشح للرئاسة وأعلن دعم حزبه لترشيح دولاس ألاهابيروما، الذي شغل مناصب وزير الرياضة ثم الطاقة ثم الاتصالات على التوالي في حكومة الرئيس، غوتاباي راجاباكسا، حتى أبريل 2022، ثم تقاعد من الحكومة.

وستجرى الانتخابات لاختيار رئيس جديد، سيستكمل ولاية سلفه، حتى الانتخابات الرئاسية الوطنية المقبلة، في 2024، على أن يجرى تصويت برلماني خاص، منصوص عليه في دستور سريلانكا، حال استقالة الرئيس.