“التجارة الداخلية”تستلم خمس مولدات من الصليب الأحمر

في اطار التعاون الاستراتيجي بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية، قدمت اللجنة /5/ مولدات كهربائية كمنحه مجانية للوزارة وتم استلامها ليتم تركيبها في القطاعات الانتاجية نتيجة للجهود المثمرة لمديرية التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة مع الصليب الاحمر .

واشارت روزلي سعدو مديرة التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة ان هذه المنحه ستساهم في تحسين واقع العمل في المؤسسات والقطاعات الإنتاجية التابعة للوزارة المعنية بتأمين المواد الاساسية للأخوة المواطنين مثل المخابز الالية والمطاحن ووحدات التبريد بالمؤسسة السورية للتجارة والمخابر بمديريات التجارة الداخلية لتحليل العينات الغذائية والغير غذائية المسحوبة من الاسواق لتأكد من متطابقتها للمواصفات القياسية السورية .