التربية تصدر نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2022

أصدرت وزارة التربية نتائج امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2021-2022.

وبينت الوزارة أن عدد المتقدمين إلى شهادة التعليم الأساسي دورة 2022 بلغ 306796 تلميذاً وتلميذة نجح منهم 241189 تلميذاً وتلميذة بنسبة نجاح 78.62 بالمئة بينما كانت نسبة النجاح العام الماضي 76.24 بالمئة.

وفي الإعدادية الشرعية بلغ عدد المتقدمين 6817 تلميذاً وتلميذة نجح منهم 6181 بنسبة نجاح 90.67 بالمئة بينما كانت النسبة العام الماضي 91.82 بالمئة.

وبلغ عدد التلاميذ الذين حصلوا على العلامة التامة 3100 درجة في شهادة التعليم الأساسي 97 تلميذاً وتلميذة موزعين على 25 في دمشق و9 بريف دمشق و2 في كل من القنيطرة وحماة ودير الزور و5 في كل من السويداء والحسكة وحلب و3 في حمص و1 في درعا و7 في اللاذقية و31 في طرطوس.

وفي الشهادة الإعدادية الشرعية حصل على المرتبة الأولى طالب واحد من محافظة دمشق بمجموع قدره 4200 درجة.

وأكدت الوزارة أنه تم إعداد النتائج بكل دقة وموضوعية من خلال جهود متواصلة قام بها العاملون في الوزارة وتم إصدار النتائج بواسطة شبكة التربية للمعلومات في كل المحافظات ولبعض المدارس التي ترتبط مع الشبكة مباشرة (انترانت) كما تم نشر النتائج على موقع الوزارة الإلكتروني.

المركز الوطني للمتميزين بانتظار المتفوقين

إلى ذلك، دعت هيئة التميز والإبداع اليوم الطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2021-2022 إلى الانتساب للمركز الوطني للمتميزين على أن تقدم الطلبات ابتداء من يوم الأحد 24-7-2022 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 11-8-2022 في مديريات التربية بالمحافظات.

وحددت الهيئة في إعلانها شروط الترشيح للدراسة في المركز من الطلاب السوريين ومن في حكمهم من الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2022 وهي “ألا يتجاوز عمر الطالب 16 عاماً وألا يقل معدله عن 85 بالمئة بعد تثقيل مادتي الرياضيات والعلوم فيزياء وكيمياء وعلوم طبيعية حيث تضرب علامة الطالب في هاتين المادتين بالعدد 2 ثم يحسب المجموع النهائي والذي يجب أن يتراوح بين 3485 و4100 درجة”.

ووفق إعلان الهيئة يتقدم الطالب أو الطالبة إلى مديرية التربية في أي محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية بطلب انتساب إلى المركز للاشتراك في اختبارات القبول فيه يتضمن البيانات الشخصية والدراسية الكاملة وفق النموذج المعتمد المتوافر في مديرية التربية.

ودعت الهيئة الراغبين بالتسجيل إلى الدخول أولاً إلى الرابط الإلكتروني المخصص وملء الاستمارة، لافتة إلى أنه سيتم إعلان أسماء المقبولين للدراسة في المركز الوطني للمتميزين خلال أسبوع من موعد انتهاء اختبارات القبول علماً أنه لا يتكلف الطالب المشارك أي رسوم أو نفقات لقاء مشاركته في الاختبارات بمراحلها كافة.

وأحدث المركز الوطني للمتميزين عام 2009 ويقع مقره حاليا في جامعة تشرين باللاذقية وهو يعتمد أسلوباً مختلفاً بإعطاء المنهاج العلمي عن طريق التعليم الإلكتروني والتعاوني والبنائي وإقامة محطة تقييمية في ختام كل جلسة علمية إضافة إلى تركيزه على المنهاج نصف المفتوح اذ يعتبر الكتاب المدرسي أحد المصادر العلمية للطالب ويستكمله بجمع بقية المعلومات من المراجع العلمية المعتمدة في المركز مع وجود إشراف أكاديمي من جامعة تشرين.