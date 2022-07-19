الخارجية الروسية تؤكد أهمية بحث التسوية السورية في قمة طهران

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بأن القمة الروسية الإيرانية التركية التي ستعقد اليوم الثلاثاء في طهران، ستسمح لزعماء الدول الثلاث ببحث كل المسائل الهامة.

وقال فيرشينين للصحفيين: “لدينا اجتماع هام للغاية على مستوى عال في طهران بمشاركة زعماء كل من روسيا وتركيا وإيران. نسمي هذا الشكل بصيغة أستانا، وتم إنشاؤه في وقته بما في ذلك للتعاون بين هذه الدول لصالح التسوية السورية”.

وأضاف: “اليوم مثل أي قمة أخرى، يجب أن تسمح هذه القمة باتخاذ قرار من المشاركين فيها لبحث كل المسائل التي تهم الدول الثلاث”.