الرز والسكر المدعوم إلى الحسكة

بعد توقف استمر أكثر من عشر سنوات بسبب الظروف التي مرت بها محافظة الحسكة وقطع الطرقات واعتداءات التنظيمات الإرهابية يستعد فرع المؤسسة السورية للتجارة في الحسكة لبيع مادتي السكر والرز بالسعر المدعوم وفق البطاقة العائلية.

وبين مدير فرع المؤسسة في الحسكة عمر حمو أن عمليات البيع ستشمل 100 ألف أسرة في كامل المحافظة بسعر ألف ليرة سورية للكيلو الواحد من مادتي السكر والرز مشيراً إلى أن الكميات متوافرة بانتظار تزويد الفرع بقوائم المستفيدين التي سيتم إرسالها من المحافظة.

وأوضح أن بيع المواد بالسعر المدعوم متوقف في الحسكة منذ نحو 10 سنوات لافتاً إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على المواطنين لناحية تخفيف الأعباء المادية عنهم وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.