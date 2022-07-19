المتفوقة روز لـ ” البعث ” :بالتصميم والجهد والإرادة حققت العلامة التامة

حماة- حسان المحمد

عبّرت الطالبة المتفوقة روز عصام رجوح إبنة مدينة سلحب بريف حماة عن فرحتها الكبيرة التي لا توصف بحصولها على العلامة التامة بشهادة التعليم الأساسي بمجموع قدره 3100

وبينت المتفوقة روز ل “البعث” بأن تفوقها جاء نتيجة ثمرة تصميم وإرادة وجهد، مشيرة إلى تضافر عوامل عدة في تحقيق التفوق من تصميم وإرادة والدافع الذاتي ومضاعفة الجهد وتنظيم الوقت، وإيمان المطلق بأنه ليس هناك ما يعيق الوصول إلى العلامة الكاملة، منوهة بدور أسرتها في تأمين الرعاية المستمرة، وتوفير البيئة والظروف المثلى للدراسة، ووقوفهم ودعمهم المستمر ومساهمتهم بالتخفيف من التوتر، إضافة إلى كادر المدرسة وحرصهم بشكل دائم ويومي على تقديم كل مشورة ومساندة

وتهدي روز تفوقها إلى أسرتها وإدارة مدرستها ولقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد .