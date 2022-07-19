المقداد في طهران لبحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية

وصل الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى آخر المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية.

وسيلتقي الوزير المقداد خلال زيارته كبار المسؤولين الإيرانيين، وكان في استقباله معاون وزير الخارجية الإيراني مدير عام غرب آسيا وشمال إفريقيا محمد صادق فضلي ورئيس دائرة غرب آسيا شاه حسيني والسفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب وأعضاء السفارة السورية وعدد من المسؤولين الإيرانيين.

ويرافق الوزير المقداد الدكتور عبد الله حلاق مدير مكتب الوزير وخالد شرف مدير إدارة الشؤون الإفروآسيوية وإيهاب حامد من مكتب الوزير.