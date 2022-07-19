بعد حادثة انديانا.. ضحايا إطلاق نار في في واشنطن 

بعد أن قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة أخرون في وقت سابق اليوم عندما فتح شخص النار في مركز تجارى بولاية انديانا الأمريكية، أعلنت وسائل إعلام أمريكية مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرون في حادثة أخرى جراء إطلاق نار في مدينة ماونت فيرنون بولاية واشنطن الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شرطة المدينة قولها في بيان اليوم: إن “حادث إطلاق نار وقع داخل متجر وول مارت بالمدينة بين مجموعتين أدى إلى مقتل شخص واصابة ثلاثة آخرين” مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.

 

 

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