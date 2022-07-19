تجدد المظاهرات المنددة بالاحتلال الأمريكي و(قسد) في القامشلي

خرج أهالي قرية تنورية الغمر في منطقة القامشلي بمظاهرة تنديداً بميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي وممارسات مسلحيها بحق الأهالي واستقوائها بالاحتلال الأمريكي على أبناء المنطقة وتحكمها بالتعاون مع قوات الاحتلال بمفاصل الحياة العامة في مناطق انتشارها.

وذكرت مصادر أن أهالي قرية تنورية الغمر بمنطقة القامشلي تجمعوا بمشاركة أهالي من قرية مجاورة على الطريق العام في مظاهرة احتجاجية ضد ممارسات ميليشيا “قسد” واستهتارها بأرواح المدنيين في مناطق انتشارها بعدما أقدمت سيارة تابعة لمسلحي الميليشيا أمس على دهس طفل ما أدى إلى وفاته.

وأضافت المصادر إن المتظاهرين الغاضبين قطعوا الطريق العام بالإطارات المشتعلة ورشقوا سيارات ميليشيا “قسد” بالحجارة وسط دعوات لطرد الميليشيا من مناطقهم وإنهاء وجودها ومنعها من الدخول إلى قرى وبلدات المنطقة.